الرئيس السيسي: مصر قادرة على صناعة المستقبل من تحديات الحاضر

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ الهدف من المبادرة الوطنية لدعم وتوطين الصناعة المصرية «ابدأ» تقليل حجم الاستيراد، من خلال إنشاء صناعات لهذه المنتجات في مصر؛ لتحقيق الكفاية للسوق المصرية، ثم التصدير إن كانت هناك فرصة لذلك.

وأضاف السيسي، في كلمته، خلال افتتاح المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة: «أنا على ثقة كاملة ويقين مطلق في أن مصر بقدراتها وقدرات أبنائها قادرة على تحويل كل أزمة إلى فرحة وصناعة المستقبل من تحديات الحاضر».

وتابع: «لعلكم تذكرون معي بفخر، كيف كانت مصر قبلة العالم في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، والذي كان بمثابة شهادة عالمية لمصر بأنّها الرقم الصحيح في المعادلة العالمية شديدة التعقيد».