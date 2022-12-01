أستاذ علوم سياسية: «المنصورة الجديدة» تلبي احتياجات جميع الطبقات

قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، إنّ افتتاح مدينة المنصورة الجديدة، خطوة مهمة في الوقت الحالي، تأتي في إطار التطوير الذي تعمل عليه الدولة المصرية خلال الفترة الحالية، بالتزامن مع إطلاق الجمهورية الجديدة.

«المنصورة الجديدة» ومبادئ الجمهورية الجديدة

وأوضح أستاذ العلوم السياسية في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنّ افتتاح مدينة المنصورة الجديدة، جاء في ظل بناء الجمهورية الجديدة، والتي من أهم مبادئها الحفاظ على البيئة والتحول الرقمي والاقتصاد الأخضر، وهو ما توافر في مدينة المنصورة الجديدة، «المنصورة الجديدة جاءت تحاكي العديد من مبادئ الجمهورية، بكونها مدينة خضراء تكنولوجية صديقة للبيئة».

ولفت «بدر الدين» إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية بالتحول الرقمي، وهو ما بدى واضحًا من خلال المدن التي قامت الدولة بتدشينها مؤخرًا، «أتوقع أن مصر لن تتوقف عند حد إنشاء المنصورة الجديدة، بل سنستمر في إنشاء العديد من المدن المماثلة، وكل ذلك نحن ننظر إليه في إطار الجمهورية الجديدة».

«بدر الدين»: توافر خدمات للطبقات المختلفة يدل على عدم التمييز

وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى احتواء مدينة المنصورة الجديدة على العديد من الخدمات المختلفة، التي تلبي احتياجات المواطنين من كافة الطبقات الإجتماعية، «توفير الخدمات التي تلبي احتياجات المواطنين من الطبقات الاجتماعية في مدينة واحدة يدل على أن الجميع له الحق في الاستفادة من مشروعات الدولة»

واستطرد «وهي سياسة اجتماعية تهدف إلى الاهتمام بالمواطنين بكافة الطبقات الاجتماعية، وهو ما يدل على عدم وجود أي طبقة مهمشة، فالدولة تضع كافة الفئات في عين الاعتبار».