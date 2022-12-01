بعد حديث الرئيس عنها.. «الري» تكشف تفاصيل مشروعات حماية شواطئ الدلتا

«تمّ اتخاذ مسار مختلف لحماية مدينة المنصورة الجديدة من ارتفاع مستوى سطح البحر وذلك بإنشاء شاطئ ارتفاعه متر وطريق آخر ارتفاعه متر أيضًا» جزء من حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاح مدينة المنصورة الجديدة اليوم، إذ أوضح أنَّه إذا كانت الشواطئ المصرية وخاصة الدلتا معرضة للخطر نتيجة انخفاض منسوبها عن المعدلات المحتملة، فمن المتوقع أن تشهد الخمسون عاماً المقبلة ارتفاعاً بمعدل متر أو مترين، لذا يمكن إنشاء حواجز على امتداد 200 أو 300 كيلو بتكلفة قد تصل إلى عشرات أو مئات المليارات جنيه أو الدولارات لـ حماية الدلتا فقط.

وكشف تقرير للهيئة العامة لحماية الشواطئ عن تنفيذ مشروعات عدة لحماية شواطئ المحافظات الساحلية الشمالية من التآكل والنحر، من بينها 69 كم في خمس محافظات ساحلية وهي: «البحيرة والدقهلية وكفر الشيخ وبورسعيد ودمياط»، كما تمّ إنشاء نظام للرصد على سواحل البحر المتوسط لرصد حركة الأمواج ومناسيب مياه البحر المتوسط وبيانات الطقس مثل الرياح والأمطار ودرجات الحرارة.

تنفيذ مشروعات حماية الشواطئ بالإسكندرية

وفي محافظة الإسكندرية يتمّ حماية ساحل الإسكندرية من منطقة «بئر مسعود» حتى المحروسة وذلك بإنشاء حاجزين غاطسين أمام المنطقة بطول 1600 متر، وبعرض 40 مترًا وتغذية بالرمال بمنطقة الشاطئ خلف حواجز الأمواج الغاطسة بعرض 30 مترًا، كما تنفذ الوزارة مشروع آخر لحماية قلعة قايتباي بالإسكندرية من الأمواج العالية والنحر المستمر في الصخور الرئيسية المقام عليها القلعة من خلال إنشاء حائط أمواج بلغ طولة 520 مترًا، كما تمّ إنشاء مرسى بحرى بطول 100 متر ومشاية خرسانية بطول 120 مترًا فضلاً عن لسان حجري بطول 30 مترًا وتغذيته بالرمال.

لفت التقرير إلى تنفيذ مشروع عملية حماية وتدعيم الحائط البحري الأثري بمنطقة المنتزه بالإسكندرية والتي تهدف لحماية الحائط البحري وكوبري المنتزه حتى الفنار من الأمواج العالية وعمليات النحر المستمرة، وذلك بإنشاء حائط بحري طوله 280 مترًا من الأحجار المتدرجة والكتل الخرسانية وتدعيم أساسات الكوبري والحائط البحري الأثري ومنطقة دوران الفنار ومعالجة وتدعيم الجزء المنهار من الحائط الأثري وتنفيذ بلاطات خرسانية أعلي الحائط الخرساني، كذلك يتم حماية منطقة السقالات أمام القوات البحرية بخليج أبي قير.

تنفيذ مشروع لتكريك مصب النيل فرع رشيد في كفر الشيخ والبحيرة

أضاف التقرير أنَّه يتمّ تنفيذ مشروع لتكريك مصب النيل فرع رشيد في كفر الشيخ والبحيرة بعرض 100 متر وطول 2 كيلومتر، وتنفيذ أعمال حفر أو تكريك للرمال المترسبة بالجانب الشرقي لمجرى النيل والتي تبعد 2 كم من فتحة بوغاز رشيد، وفي اتجاه الجنوب لتسهيل الملاحة وأعمال المرحلة الثانية لحماية شاطئ الأُبيض بمحافظة مطروح وذلك بإنشاء مجموعة ألسنة أو «حواجز» بعدد 20 رأس حاجز وذلك لحماية منطقة الأبيض وكورنيش الأبيض الجديد بالمحافظة بطول 4 كيلومترات على أن تنتهي تلك المرحلة في مايو 2024.