تفاصيل إطلاق مسابقة أوائل الطلبة في موسمها الثاني ببني سويف

يستعد حزب مستقبل وطن في محافظة بني سويف، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، لإطلاق مسابقة أوائل الطلبة، في موسمها الثاني، للمراحل التعليمية الثلاث الابتدائي والإعدادي والثانوي بمدارس المحافظة، وسط مشاركة موسعة من الطلاب والطالبات بمختلف المدارس في كافة القرى والعزب والنجوع.

تفاصيل مسابقة أوائل الطلبة ببني سويف

ومن المقرر أن تبدأ المسابقة خلال أيام، تنفيذا للبروتوكول الموقوع بين حزب مستقبل وطن ووزارة التربية والتعليم، ويشمل عقد مسابقات بين طلاب وطالبات المدارس في مختلف المراحل التعليمية، حيث ستجرى على 4 مراحل الأولى منها على مستوى المجالس القروية، ثم المراكز، والمرحلة الثالثة على مستوى المحافظة، في كل مرحلة تعليمية ثم المرحلة الأخيرة على مستوى الجمهورية، حيث ستمثل مدرسة وحيدة المحافظة بالمراحل الثلاث.

مستقبل وطن بني سويف: نهدف لخلق روح التنافس الشريف بين الطلاب

من جانبه قال النائب حسام العمدة أمين حزب مستقبل وطن في محافظة بني سويف، على أن مسابقة اوائل الطلبة تُتيح لأبنائنا الطلاب تنمية روح التنافس المبني على معايير تتسم بالشفافية والنزاهة والموضوعية، وتنمي روح الولاء والإنتماء لديهم، والإعلاء من قيمة التنافس الشريف في المجالات العلمية والثقافية بين الطلاب.

من جانبه أكد محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم في بني سويف، إن مثل تلك المسابقات تهدف إلى ترسيخ قيم الولاء والانتماء والوعي بالمشروعات القومية لدى الطلاب، وتشجيع المتفوقين، وتنمية روح التنافس الشريف لدى الطلاب، كذلك تنمية روح العمل الجماعي بين الطلاب.