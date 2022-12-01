«الداخلية» تنظم قوافل طبية مجانية في محافظة القاهرة لدعم المواطنين

واصلت وزارة الداخلية فعاليات مبادرة «كلنا واحد، معك فى كل مكان» تحت رعاية رئيس الجمهورية؛ لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين من قاطني القرى والمناطق الأكثر احتياجا، ووجّه قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بالتنسيق مع القطاعات الأمنية والجهات المعنية قوافل طبية - إنسانية.

واستهدفت القوافل عددًا من المناطق في نطاق محافظة القاهرة؛ لتقديم أوجه الرعاية والدعم للمواطنين، حيث تم توزيع عدد من المساعدات العينية، وتوقيع الكشف الطبي على عددٍ من المواطنين، وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.

وزارت القوافل عددًا من المستشفيات ودور رعاية المسنين والأيتام وتم توزيع المساعدات العينية على النزلاء، فضلًا عن توقيع الكشف الطبي على عددٍ من نزلاء دور رعاية المسنين والأيتام، وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، وزيارة عددٍ من المنشآت الشرطية؛ للتأكد من تقديم الخدمات الشرطية في سهولة ويسر، والعمل على الارتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بكل القطاعات.

كما شارك في القافلة عدد من ضباط وضابطات قطاع حقوق الإنسان؛ لتيسير تلبية مطالب أهالي تلك المناطق الأمنية والخدمية، ولاقى ذلك قبولًا واستحسانا من الأهالي، مُشيدين بجهود الوزارة في هذا الشأن.

جاء ذلك في ضوء المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، واستمرارًا للدور المجتمعي لوزارة الداخلية الهادف في أحد محاوره إلى المساهمة في تقديم كل أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.