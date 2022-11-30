الأرصاد تكشف عن أكثر 6 أماكن برودة في مصر غدا.. سانت كاترين تسجل 5 درجات

الظواهر الجوية المختلفة دائماً فى فصل الشتاء، تكون مصحوبة ، أو متلازمة مع انخفاض فى درجات الحرارة، سواء سقوط الأمطار أو نشاط للرياح، لذا تقدم «الوطن»، أسماء المناطق والمحافظات الأكثر برودة خلال طقس غداً الخميس حتى يتوخى قاصدوها الحذر وهم فى طريقهم إليها.

الأماكن الستة الأكثر برودة في مصر خلال طقس الغد

ذكرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس غداً أن هناك 6 مناطق تنخفض فيها الحرارة من 5 إلى 9 درجات مئوية ،وتكون الأكثر برودة فى مصر، مما يستوجب على المسافرين إلى تلك الأماكن، ارتداء واصطحاب ملابس شتوية ثقيلة خلال فترات الليل التي تنخفض فيها الحرارة لأدنى معدلاتها.

الحرارة ببعض المناطق تصل لـ5 درجات مئوية

وأوضح بيان الأرصاد أن تلك المناطق التي تنخفض فيها الحرارة ليلاً لأقل من 10 درجات مئوية هى، «سانت كاترين، وتصل درجة الحرارة الصغرى بها إلى 5 درجات مئوية، ونخل تسجل درجة الحرارة خلال ساعات الليل 5 درجات مئوية، أما الوادى الجديد فتكون درجة الحرارة الصغرى بها غداً الخميس 7 درجات مئوية، والسلوم تكون درجة الحرارة الصغرى بها 9 درجات مئوية، ثم سيوة لتسجل بها درجة الحرارة الصغرى 8 درجات مئوية.