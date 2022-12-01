معلومات عن «سيأخذ ديلويل العروس».. فيلم افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي

تنطلق فعاليات الدورة الثانية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي الليلة في مدينة جدة بالسعودية، ومن المقرر أن يستمر حتى 10 ديسمبر الجاري.

معلومات عن فيلم «سيأخذ ديلويل العروس»

وسيتم عرض اليوم الفيلم الرومانسي الشهير «سيأخذ ديلويل العروس» من إخراج أديتيا شوبرا، ويُعرض في تمام الساعة الثامنة والنصف، لتنطلق بعده 10 أيام من العروض السينمائية والحفلات الموسيقية على كورنيش البحر الأحمر في جدّة، الموقع الخارجي الجديد لعروض أفلام مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي المجانية.

قصة فيلم «سيأخذ ديلويل العروس»

- الفيلم الكلاسيكي، أنتج في عام 1995.

- يحكي الفيلم قصة سيمران، التي تعود إلى الهند من أجل زيجةٍ تقليديّة؛ لتداهمها حرارة المشاعر التي غمرتها في لقائها السابق مع راج؛ ضمن إحدى رحلات القطار في أوروبّا.

أبطال «سيأخذ ديلويل العروس»

- الفيلم من بطولة النجم البولييودي العالمي شاروخان بالاشتراك مع النجمة كاجول، وقد لامست قصّة هذا الفيلم المعروف باسم DDLJ قلوب جميع الهنود في أنحاء العالم، وحقّق نجاحًا هائلًا، وما يزال صاحب أطول فترة عرض في تاريخ السينما العالمية؛ حيث يعرض حتى الآن يوميًا في مسرح مومباي بعد 27 عامًا من إصداره.

- يُعدّ المخرج أديتيا شوبرا أحد أكثر صانعي الأفلام نجاحًا في الهند؛ حيث أخرج فيلم «سيأخذ ديلويل العروس» في عمر 23 عامًا، وبعده أخرج فيلميه الشهيرين «قصص حبّ» و«ثنائي اختاره الربّ»، ليصبح المخرج الوحيد الذي أخرج ثلاثة أفلام كبرى متتالية.

مهرجان البحر الأحمر

يستضيف كورنيش البحر الأحمر في جدّة، مجموعة من العروض السينمائية والحفلات الموسيقية المجانية المخصّصة للجمهور، خلال مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي الذي يستمر من 1 إلى 10 ديسمبر.