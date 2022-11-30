بشرى تطير إلى جدة للمشاركة في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

سافرت الفنانة بشرى، اليوم إلى جدة، للمشاركة في مهرجان البحر الأحمر السينمائي، في دورته الثانية المقرر انطلاقها غدا، وتستمر لمدة 10 أيام.

ومن المقرر إقامة الدورة الثانية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، خلال الفترة من 1 إلى 10 ديسمبر في جدة، على ضفاف الساحل الشرقي للبحر الأحمر.

بشرى تطرح أغنية 369 من ألبومها الجديد في حتة تالتة

كانت بشرى طرحت مؤخرا أغنية 369 من ألبومها الجديد في حتة تالتة، وحققت من خلالها نسبة مشاهدات مرتفعة ونجاحا كبيرا، إذ حققت المليون الأول بعد طرحها بأقل من 24 ساعة فقط.

وأغنية 369 من كلمات هيثم سليم، وألحان وتوزيع الموسيقار إسلام صبري، وتعد الأغنية ثاني أغنيات ألبوم «في حتة تالتة»، بعد نجاح أول أغنياته «الليل»، وتحقيقها ملايين المشاهدات عبر مختلف المنصات.

وكانت بشرى، ضيفة شرف مهرجان ضيافة الذي أقيم منذ أيام قليلة، وحضرت الحفل الخيري لدعم مرضى سرطان الأطفال.

كما شاركت مؤخرا، في لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة بمهرجان قرطاج السينمائي بتونس في دورته الـ33.

وحصلت بشرى مؤخرا، على الإقامة الذهبية في الإمارات، وحرصت على توجيه الشكر لقادة الدولة، وهنأت الشعب الاماراتي بيوم العلم.