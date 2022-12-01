السيسي: قادرون على تخطي الأزمات بتكاتف الشعب العظيم ومؤسسات الدولة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه رغم الأزمات والتحديات التي تواجه العالم بأسره إلا أنّنا قادرون على تخطيها، من خلال التلاحم والتكاتف بين الشعب المصري العظيم وجميع مؤسساته.

وأضاف السيسي، في كلمته خلال افتتاح المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة، أنّ مصر الوطن الكبير الضارب في جذور التاريخ والبادئ للحضارة، هو الوطن الذي تعهدنا معا على الحفاظ عليه بأرواحنا وبنائه بأيدينا لنزرع له الأمل ونصنع له المستقبل.