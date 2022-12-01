بايدن: أمريكا ملتزمة بالدفاع المشترك مع فرنسا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن واشنطن وباريس تواجهان الطموح الروسي الذي يهدد أوروبا، لافتا إلى أن الولايات المتحدة، ملتزمة بالدفاع المشترك مع فرنسا، في ظل الشراكة المتينة بين الدولتين.

فرنسا شريك تاريخي للولايات المتحدة

أضاف بايدن، في كلمة له من البيت الأبيض مساء اليوم، نقلتها قناة العربية في نبأ عاجل، أثناء استقباله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن فرنسا شريك موثوق وتاريخي للولايات المتحدة، متابعا: «سنعمل مع فرنسا وشركائنا نحو عالم أكثر ديمقراطية، وعلى فرنسا والولايات المتحدة، أن يكونا شركاء سلاح».