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معرض عن رحلة العائلة المقدسة في مصر بمتحف تل بسطا (صور)

كتب:

نظيمة البحراوى
02:47 ص | الثلاثاء 23 أغسطس 2022
لوحة عن رحلة العائلة المقدسة

لوحة عن رحلة العائلة المقدسة

افتتح أمس معرضًا أثريًا مؤقتًا بمتحف تل بسطا بمحافظة الشرقية بالتعاون مع الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية، تحت عنوان رحلة العائلة المقدسة. 

وقال إبراهيم علي مدير عام متحف تل بسطا، إن المعرض سوف يستمر حتى نهاية شهر نوفمبر المقبل، وأنه يضم 10 قطع أثرية من مقتنيات المتحف القبطي، عبارة عن 4 مخطوطات من العهد القديم ‏والجديد من أسفار النبي موسى باللغة العربية، ومخطوط عجائب السيد المسيح منذ الطفولة، وست أيقونات نادرة منها أيقونة الميلاد للسيد المسيح وبجانبه السيدة العذراء مريم، مضيفًا أن المعرض يضم أيضا 24 عملة كانت قد أصدرتها مصلحة سك العملة ‏عام 2018 عن محطات رحلة العائلة المقدسة في مصر.‏

وعلى هامش المعرض تم تنظيم محاضرة عن فن الأيقونات عبر تاريخ الفن القبطي، وعدد من ورش الرسم بالفحم لأيقونات المعرض، وتلوين للأطفال.

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بقلم نظيمة البحراوى