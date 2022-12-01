مواعيد امتحانات نصف العام 2023 لطلاب الثانوي العام في المحافظات

أسابيع قليلة تفصلنا عن بداية امتحانات نصف العام 2023، الذي حددته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بداية العام المقبل، وفقًا لتوجيهات الدكتور رضا محمد حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

مواعيد امتحانات نصف العام 2023 في المحافظات

ومع اقتراب امتحانات صفوف النقل خاصة الصفين الأول والثاني الثانوي، زاد البحث عنها من الطلاب وأولياء الأمور، وتعرض «الوطن» خلال التقرير التالي مواعيد امتحانات نصف العام 2023 لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي.

ووفقاً للخريطة الزمنية التي حددتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل، فإن امتحانات نصف العام للصفين الأول والثاني الثانوي ستُجرى خلال الفترة من 14 يناير وحتى الخميس 26 يناير، وبعدها سيبدأ الطلاب إجازة منتصف العام، بدءًا من السبت 28 يناير وتستمر لمدة أسبوعين حيث ستنتهي في الخميس 9 فبراير.

ضوابط عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

وحدد المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، ضوابط عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي للفصل الدراسي الأول على مستوى الجمهورية، إذ ستُعقد الامتحانات ورقيًا وإلكترونيًا، وستتضمن أسئلة اختيار من متعدد وأسئلة مقالية.

وتشتمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد «MCQ» بنسبة 85% باستخدام التابلت، أما الأسئلة المقالية القصيرة «Short say» ستكون ورقية ونسبتها 15% من الامتحان وفق طبيعة كل مادة دراسية.

المديريات تُنهي استعداداتها لامتحانات نصف العام

وفي سياق متصل، انتهت كافة مديريات التربية والتعليم بالمحافظات من استعداداتها، تميهدًا لإعلان جداول الامتحانات أمام الطلاب في المدارس بعد إعلان مواعيد امتحانات نصف العام للصفين الأول والثاني الثانوي رسميًا، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور رضا محمد حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.