إصابة 3 أشقاء في مشاجرة مع آخرين ببني سويف

أصيب 3 أشقاء اليوم الخميس، في مشاجرة بالطوب والعصي، نشبت بينهم وآخرين في قرية جبل النور الواقعة شرق النيل دائرة مركز ببا جنوب محافظة بني سويف، ونقلوا بسيارة إسعاف إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

بلاغ بوقوع مشاجرة بمركز ببا

وتلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية، إخطارًا من اللواء منصور الدغيدي رئيس المباحث الجنائية، يفيد بوصول 3 أشخاص أشقاء إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف الجامعي وبهم إصابات متفرقة بالجسم، وادعاء نشوب مشاجرة بينهم وآخرين مقيمين بقرية جبل النور التابعة لمركز شرطة ببا جنوب المحافظة، وتم تشكيل فريق بحثي للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها.

نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي

ونقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع المصابين وهم: «ربيع.ص.س» 45 عامًا، فلاح، مصابًا بجرح بالرأس طوالي حوالي 3 سم، «خالد.ص.س» 28 عامًا، فلاح، مصابًا بجرح بالوجه حوالي 5 سم وكدمة بالظهر، «حسام.ص.س» 30 عامًا، فلاح، مصابًا باشتباه كسر في القدم اليمنى، واشتباه كسر في الذراع الأيمن، إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف الجامعي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

وتم تحرير المحضر اللازم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها.