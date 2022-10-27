الرئيس الروسي: ولي العهد السعودي يدعم التوازن في أسواق النفط

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن العلاقات مع السعودية ستتطور خلال الفترة المقبلة داعيًا إلى انضمام المملكة إلى تجمع بريكس الاقتصادي: «ولي العهد السعودي يدعم التوازن في أسواق النفط».

اتهام روسيا بتفجير خطوط الغاز جنون

وأضاف الرئيس الروسي في تصريحات عاجلة له نقلتها قناة «سكاي نيوزعربية»، قبل قليل، أن الادعاء بأن روسيا فجرت خطي «نورد ستريم» جنون.

بداية الأزمة الروسية الأوكرانية

وأعلنت روسيا الاتحادية نهاية سبتمبر الماضي التعبئة الجزئية لجمع 300 ألف مقاتل من أجل شد الرحال إلى أوكرانيا للسيطرة على الأزمة، فيما تفرض الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية على موسكو منها منع تصدير قطع غيار الأسلحة، ومنع روسيا من استخدام نظام سويفت الاقتصادي، وهي العقوبات التي أثارت حفيظة بوتين وهدد باستخدام السلاح النووي.