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سعر خام برنت يرتفع ليصبح 90 دولارا للبرميل

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عمرو حسني
08:08 م | الثلاثاء 22 نوفمبر 2022
خام برنت

خام برنت

ارتفع مساء اليوم، خام برنت دولارين أمريكيين، ليصبح حاليا نحو 90 دولارا للبرميل الواحد، في ظل الشهر التاسع للأزمة الروسية الأوكرانية.

نفي بزيادة إنتاج البترول

وجاء ارتفاع الأسعار بحسب قناة العربية السعودية الإخبارية، بعد يومين فقط، من نفي المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات، زيادة الإنتاج من البترول، بعد قرار التخفيض المتخذ بداية أكتوبر الماضي، من منظمة الدول المنتجة للبترول، بالتنسيق مع روسيا (تحاليف أوبك بلس).

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بقلم عمرو حسني