سعر خام برنت يرتفع ليصبح 90 دولارا للبرميل

ارتفع مساء اليوم، خام برنت دولارين أمريكيين، ليصبح حاليا نحو 90 دولارا للبرميل الواحد، في ظل الشهر التاسع للأزمة الروسية الأوكرانية.

نفي بزيادة إنتاج البترول

وجاء ارتفاع الأسعار بحسب قناة العربية السعودية الإخبارية، بعد يومين فقط، من نفي المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات، زيادة الإنتاج من البترول، بعد قرار التخفيض المتخذ بداية أكتوبر الماضي، من منظمة الدول المنتجة للبترول، بالتنسيق مع روسيا (تحاليف أوبك بلس).