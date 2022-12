استعدادات انطلاق مهرجان البحر الأحمر بجدة.. اللمسات الأخيرة بالسجادة الحمراء

انتهى القائمون على تجهيز السجادة الحمراء بمخرجان البحر الأحمر، الذي تستضيفه مدينة جدة السعودية، حتى العاشر من شهر الجاري، من إعداد وتجهيز استقبال الفنانين ووسائل الإعلام، في الحفل المقرر انطلاقه مساء اليوم.

تكريم الفنانة يسرا

من المقرر أن يشهد حفل اليوم، تكريم الفنانة القديرة يسرا بجائزة اليُسر الفخرية الذهبية، إلى جانب المخرج البريطاني الشهير غاي ريتشي، والممثل والمنتج الهندي الأسطوري شاروخان، إذ سيجري تكريم المواهب الثلاث البارزة، تقديرا لمساهمتهم الاستثنائية في صناعة السينما.

عرض فيلم الافتتاح

عقب التكريم، سيعرض فيلم «ما علاقة الحب بذلك» What’s Love Got to Do With It للمخرج شويكار كابور، وتدور أحداثه حول شاب مصاب بالتوحد يضلّ طريقه أثناء ذهابه لرؤية طبيب في قرية مجاورة، حيث يجد نفسه وحيداً وتائهاً يواجه عقبات وتحديات لن تساعده على استكشاف العالم من حوله.

يعرض المهرجان خلال هذه الدورة، 131 فيلمًا تشمل الأفلام الروائية القصيرة والطويلة، من 61 دولة بلغات متعددة، تصل إلى 41 لغة من إنتاج وإخراج مجموعة من المواهب الصاعدة والمتمرسة، وينافس خلال المسابقة الأساسية والتي أطلق عليها اسم «مسابقة البحر الأحمر»، 15 فيلماً، لمخرجين مخضرمين ومواهب جديدة.