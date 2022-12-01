تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

واصلت مواني البحر الأحمر، اليوم الخميس، نشاط حركة تداول البضائع وحركة وصول ومغادرة السفن، وبلغ التداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة.

6 سفن متراكية على أرصفة المواني

وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي للهيئة لمواني البحر الأحمر، أنّ إجمالي عدد السفن المتراكية على أرصفة مواني الهيئة، اليوم، 6 سفن، وسجل حجم التداول 15000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 850 شاحنة و48 سيارة.

الصادرات تفوق الواردات

وكشف البيان الإعلامي للهيئة، أنّ حركة حركة الصادرات سجلت 9500 طن بضائع، 504 شاحنات و20 سيارة متفوقة عن حركة الواردات التي سجلت 5500 طن بضائع، 346 شاحنة 28 سيارة في تداول اليوم الخميس.

وأشار البيان إلى أنّ ميناء سفاجا استعد، اليوم، لاستقبال السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس، بينما يشهد مغادرة السفينتين الحرية2 ودليلة، فيما شهد الميناء، أمس، استقبال السفينتين الحرية2 ودليلة.

ويستقبل ميناء نويبع، اليوم، السفينة سينا ويشهد مغادرة السفينتين آيلة وبريدج فيما شهد الميناء، أمس، رحلات مكوكية وصول وسفر للسفينة سينا، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1506 ركاب.