كشفت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، جدول صرف معاشات شهر ديسمبر 2022 في المحافظات، بعد الزيادة الجديدة التي أقرتها رئاسة مجلس الوزراء، والتي عُرفت بـ«العلاوة الاستثنائية»، وبلغت قيمتها 300 جنيه.

وتأتي زيادة معاشات ديسمبر 2022، ضمن بعض قرارات الحماية الاجتماعية التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتقليل الأعباء على المواطن المصري.

جدول صرف معاشات شهر ديسمبر 2022 في المحافظات

«العلاوة الاستثنائية» للمعاشات تصرف لنحو 10 ملايين شخص في جميع أنحاء الجمهورية، إذ بدأ صرفها اليوم الخميس، الموافق 1 من شهر ديسمبر الجارى لعام 2022، وذلك بحسب الجدول الذي جرى تحديده.

أماكن صرف معاشات شهر ديسمبر 2022 في المحافظات

وبعد التعرف على جدول صرف معاشات شهر ديسمبر 2022 في المحافظات، يمكن لمواطنين الحصول على معاشات شهر ديسمبر 2022 من خلال 16 ألفا و286 منفذا لصرف المعاشات، من خلال الآتي:

- مكاتب البريد المنتشرة في مختلف أنحاء محافظات مصر

- بنوك القرى

- كارت ميزة

- ماكينات الصرف الآلية

- المحافظ الإلكترونية من خلال الهواتف المحمولة

- البنوك

- منافذ فوري

- بنك ناصر الاجتماعي.

زيادة المعاشات في أكتوبر الماضي

ويرجع قرار زيادة المعاشات إلى نهاية شهر أكتوبر الماضي لهذا الشهر الجار لعام 2022، وجرى الإعلان عن صرف 300 جنيه علاوة استثنائية للمعاشات الشهرية، وبدأ تنفيذها بصورة سريعة وصرفها على معاشات نوفمبر 2022، لإعانة المواطنين على مواجهة معيشة الغلاء، ضمن قرارات الحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وكان اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، أنه إعتباراً من أول يناير 2023 سيتم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 1700 جنيه بدلاً من 1400 جنيه كما سيتم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 10900 جنيه بدلاً من 9400 جنيه.

وأكد عوض علي أن قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني يأتي تطبيقاً لأحكام قانون التأمينات والمعاشات الجديد الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 الذي تضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين ، وذلك في إطار تنفيذ محاورإصلاح نظام التأمينات الإجتماعية بهدف تحسين قيمة معاشات المؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش. وأوضح رئيس الهيئة أن من الأثار المباشرة لتطبيق ذلك القرار أن يصبح الحد الأدنى لمعاش المنتهي خدمته إعتباراً من شهر يناير 2023 مبلغ 1105 جنيه في حين يبلغ الحد الأقصى للمعاش 8720 جنيه.