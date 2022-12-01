استشاري تخطيط عمراني: المدن الجديدة دليل على اهتمام الدولة بالمواطن

قال الدكتور سعيد حسانين، استشاري التخطيط العمراني، إن المدن الجديدة مصطلح يعني أن يكون بها عمران جيد ومناسب لأي إنسان موجود على وجه الأرض، موضحا أن اهتمام مصر بالمدن الجديدة يأتي من اهتمامها بالمواطن المصري بشكل عام.

استخدام التكنولوجيا بشكل أوسع

وأضاف خلال مداخلة عبر شاشة «إكسترا نيوز»: «التطور الحادث في التكنولوجيا يستلزم مدنا جديدة تستخدم التكنولوجيا بشكل أوسع، وتحاول أن توفر في الطاقة مع توفير كل الخدمات التي ترفع من كفاءة هذه المدن».

وتابع: «أغلب هذه المدن تكون بها كل الأمور التي لا تؤثر على البيئة، مدن الجيل الرابع منها المنصورة والعلمين والعاصمة الإدارية الجديدة ورأس الحكمة ينفذ فيها عناصر الاستدامة، وتطبيقات المدن الخضراء التي تساعد على وجود مدينة نظيفة تعمل بكفاءة لصالح المواطن».

التعدي على الأراضي الزراعية

واستطرد: «مدينة المنصورة لها طابع خاص جدا لأنها من المدن التي لها ظهير عمراني لمدن الدلتا التي كان يتم فيها التعدي على الأراضي الزراعية بشكل كبير جدا، وأحد الحلول الجوهرية التي كانت تمنع التعدي السافر على الأراضي الزراعية عمل مجتمعات جديدة بسكن ملائم يناسب الجميع».