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وصول يسرا ونيللي كريم وهالة صدقي إلى ريد كاربت مهرجان البحر الأحمر

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محمود الرفاعى
07:45 م | الخميس 01 ديسمبر 2022
شيكو

شيكو

وصل عدد كبير من نجوم الفن المصري لريد كاربت حفل افتتاح الدورة الثانية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، المقام بجدة، وسط حضور عدد كبير من صُنّاع ونجوم السينما في الوطن العربي والعالم.

وكان على رأس الحضور الفنانة يسرا، المكرمة من مهرجان البحر الأحمر، والفنانة هالة صدقي وإيناس الدغيدي وسلمى أبو ضيف ومحمد فراج وبسنت شوقي وحسن الرداد وكذلك هاني رمزي وشيكو وكريم فهمي وأحمد داوود.

جائزة اليُسر الفخرية الذهبية

ومن المُقرر أنّ تحصل الفنانة يسرا على جائزة اليُسر الفخرية الذهبية، إلى جانب المخرج البريطانى الشهير جاى ريتشى، والممثل والمنتج الهندى الأسطوري شاروخان؛ تقديرا لإسهاماته المتميزة في صناعة الأفلام.

عرض 131 فيلما بالمهرجان 

يعرض المهرجان خلال هذه الدورة 131 فيلما؛ تشمل الأفلام الروائية القصيرة والطويلة من 61 دولة بلغات متعددة تصل إلى 41 لغة من إنتاج وإخراج مجموعة من المواهب الصاعدة والمتمرسة، وينافس خلال المسابقة الأساسية، التي أطلق عليها اسم «مسابقة البحر الأحمر»، 15 فيلما لمخرجين مخضرمين ومواهب جديدة.

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بقلم محمود الرفاعى