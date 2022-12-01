وصول مريم أوزرلي بطلة «حريم السلطان» لحفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر بالسعودية

وصلت الفنانة التركية مريم أوزرلي إلى حفل افتتاح الدورة الثانية لمهرجان البحر السينمائي المقام حاليا داخل أحد الفنادق الكبرى بجدة في المملكة العربية السعودية.

مريم أوزرلي تخطف الانظار على الريد كاربت

وخطفت مريم أوزرلي الأنظار بإطلالتها الأنيقة، وحرصت على المزاح مع المصورين خلال التقاط الصور التذكارية على الريد كاربت.

وحرص محمد التركي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي، على استقبال مريم أوزرلي والاحتفاء بها في زيارتها الأولى لمدينة جدة السعودية.

مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الثانية

مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي يقدم مجموعة من الحفلات الموسيقية المرتقبة من قبل الجمهور، التي تكون بمثابة استكمال للحدث السينمائي الأهم في المنطقة.

تقام جميع الحفلات الموسيقية على مسرح المهرجان المفتوح في كورنيش جدة بمنطقة الحمراء الساعة 10 مساء، وتتوفر تذاكر الحفلات للشراء وذلك مقابل 40 ريالا سعوديا للتذكرة الواحدة.