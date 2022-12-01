توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. أمطار على السواحل الشمالية الغربية

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن توقعاتها لحالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، بدءا من غد الجمعة الموافق 2 ديسمبر، حتى الأحد 4 ديسمبر، إذ يسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر معتدل خلال فترات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، بينما يكون حار على جنوب سيناء والصعيد.

توقعات حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

ومن المتوقع وفق بيان الأرصاد، تكون الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد، خلال الأيام المقبلة.

وأشار خبراء الأرصاد، إلى وجود فرص لسقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة، على مناطق السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

درجات الحرارة الجمعة 2 ديسمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 15.

- الوجه البحري: العظمى 24 والصغرى 15.

- السواحل الشمالية: العظمى 23 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: العظمى 28 والصغرى 18.

- شمال الصعيد: العظمى 25 والصغرى 11.

- جنوب الصعيد: العظمى 27 والصغرى 15.

درجات الحرارة السبت 3 ديسمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 15.

- الوجه البحري: العظمى 23 والصغرى 15.

- السواحل الشمالية: العظمى 22 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: العظمى 26 والصغرى 19.

- شمال الصعيد: العظمى 23 والصغرى 10.

- جنوب الصعيد: العظمى 28 والصغرى 15.

درجات الحرارة الأحد 4 ديسمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 14.

- الوجه البحري: العظمى 23 والصغرى 14.

- السواحل الشمالية: العظمى 22 والصغرى 15.

- جنوب سيناء: العظمى 25 والصغرى 18.

- شمال الصعيد: العظمى 23 والصغرى 11.

- جنوب الصعيد: العظمى 27 والصغرى 15.