توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. أمطار خفيفة وشبورة مائية

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، بدءا من غد حتى السبت 3 ديسمبر، إذ تسود أجواء خريفية متقلبة خلال الفترة المذكورة.

توقعات حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

وكشف خبراء الهيئة، في بيانها، أن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة، مائلة للبرودة في الصباح الباكر، معتدلة خلال ساعات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على على جنوبي سيناء والصعيد.

أما خلال ساعات الليل يكون الطقس مائل للبرودة على جميع الأنحاء ما عدا جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر يكون لطيف، وعلى شمال الصعيد يكون الطقس مائل للبرودة خلال أول الليل وبارد في أخره.

الظواهر الجوية المتوقعة

ويوضح خبراء الأرصاد أن الشبورة المائية تتكون صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد، خلال الأيام الثلاث.

وتتباين مناطق سقوط الأمطار خلال الأيام المقبلة، فتكون غدا الخميس خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، بينما يوم الجمعة تكون خفيفة على السواحل الشمالية، وتنعدم فرص سقوط الأمطار يوم السبت.

درجات الحرارة الخميس 1 ديسمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 14.

- الوجه البحري: العظمى 24 والصغرى 14.

- السواحل الشمالية: العظمى 23 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: العظمى 28 والصغرى 17.

- شمال الصعيد: العظمى 25 والصغرى 10.

- جنوب الصعيد: العظمى 28 والصغرى 14.

درجات الحرارة الجمعة 2 ديسمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 15.

- الوجه البحري: العظمى 24 والصغرى 15.

- السواحل الشمالية: العظمى 23 والصغرى 54.

- جنوب سيناء: العظمى 28 والصغرى 18.

- شمال الصعيد: العظمى 25 والصغرى 11.

- جنوب الصعيد: العظمى 27 والصغرى 15.

درجات الحرارة السبت 3 ديسمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 15.

- الوجه البحري: العظمى 23 والصغرى 15.

- السواحل الشمالية: العظمى 22 والصغرى 15.

- جنوب سيناء: العظمى 27 والصغرى 18

- شمال الصعيد: العظمى 24 والصغرى 11.

- جنوب الصعيد: العظمى 27 والصغرى 18.