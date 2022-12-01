السيسي لأهالي الدقهلية: نحاول توفير تقاوي أرز مناسبة.. ونحتاج دعواتكم

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددا من أهالي قرية الحصص بمركز شربين في محافظة الدقهلية، وقال لهم: «محتاجين دعواتكم، أنا بسلم على الإيد الشقيانة، يا رب يقدرنا على الخير كلنا.. إحنا بنحاول نعمل حاجة ربنا يعنا كلنا مع بعض».

ووجّه الرئيس السيسي سؤالا لأفراد من قرية الحصص، خلال الجولة التي أذاعتها قناة «إكسترا نيوز»، منذ قليل: «بتزرعوا أرز ولا لا؟»، فردوا عليه: «بنزرع كل حاجة».

وعاود الرئيس السيسي طرح سؤال عليهم، قائلا: «طب السعر كويس بصراحة؟»، فرد عليه أحد المواطنين: «يا ريت التقاوي تيجي حلوة، التقاوي بس تتوفر للمزارع بالجمعية»، فرد عليه الرئيس السيسي: «إحنا بنحاول والله إننا نعالج المسائل دي ونوفر تقاوي مناسبة لأن من مصلحتنا كدولة إن أنتم تجيبوا أحسن إنتاجية سواء كان في الكمية أو النوع».

السيسي يفتتح مدينة المنصورة الجديدة

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، افتتح صباح اليوم، مدينة المنصورة الجديدة وجامعة المنصورة الجديدة، وتفقد قرية الحصص بمركز شربين، وهي إحدى قرى مبادرة حياة كريمة.

وأضاف المتحدث الرسمي، أنّ مدينة المنصورة الجديدة التي تتوسط محافظات الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط، تأتي في إطار مجموعة المدن الذكية الجديدة التي شرعت الدولة في تشييدها على امتداد رقعة الجمهورية، وتعتبر أحد شرايين التنمية في ساحل مصر الشمالي، حيث تحتوي على جميع المرافق والخدمات من مناطق حكومية وأسواق، ودور عبادة، ومناطق ثقافية وترفيهية، ومناطق خاصة بالمطاعم، وحدائق مركزية، بإطلالة ساحلية على البحر المتوسط بطول 15 كيلومترًا.