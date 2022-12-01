استشاري بالهيئة الهندسية لشؤون هولندا يوضح لـ«مصر تستطيع» أصعب تحدٍ واجهه خلال عمله

قال المهندس سيد قنديل، استشاري بالهيئة الهندسية لشؤون هولندا، إن أصعب تحدي هندسي واجهه خلال 28 سنة عمل بالهندسة، عندما عمل في إحدى الشركات، وكان ضغط العمل يمنع يمنع منفذ المشروع من التفكير.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «مصر تستطيع»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق على شاشة «dmc»: «كان المكان اللي شغال فيه، يعطيك وقت أزيد من اللازم، لتنتهي من عملك كمصمم، بحيث إن منفذ المشروع ممنوع إنه يفكر، فرفع ذلك نسبة تركيزي، ورفعها لـ200%، وكنا نتحدى بعض إن أكثر واحد يجيله تليفونات بأخطاء في عمله، كان لازم يعزم الفريق كله».

وتابع: «دي المدرسة اللي اتعلمت فيها بجد، والمشروع كان عبارة عن رسومات لـ5 طوابق، عبارة عن مدرسة، والباقي شركات، وكان المشروع سهل للغاية، ثم طلبوا طابقين فقط مدارس وبدأ المشروع يقسم إلى فنادق ومطاعم وشركات لدرجة إن الطوابق 11 و12 و13 أصبحوا أوتيل».

واستطرد: «بتكون فرحان إنك بتتعلم من أخطائك، ودفعت فلوس كتير وبحاسب عشان الخطأ دا ميتكررش، وبتعلم دايما ولسه بتعلم لحد دلوقتي ومفيش حد يصل للقمة ويقول أنا اكتفيت».