حظك اليوم برج الثور الخميس 1-12-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الثور، من الصعب إحباطه فهو يخلص في عمله بشكل كبير لكي يحقق أعلى المناصب، كما أنه مجتهد بشكل كبير ويتقن المهمات التي يكلف بها، فهو يثق في قدراته بشكل كبير ويثق أنه الأفضل.

وأغلب مواليد برج الثور يعشقون الطعام بمختلف أنواعه، كما أن مولود البرج يحب الموسيقى بشكل كبير ويعشق أن يقوم بكل ما هو رومانسي مع شريك الحياة.

وجاء حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد برج الثور وفق خبيرة الفلك، عبير فؤاد خدمة يومية للقراء اليوم الخميس 1 ديسمبر على النحو التالي:

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزلك الحادي عشر يدفعك لتنمية أعمال وتستفيد إذا ناقشت أفكارك والأمور التي ترغب في تطويرها مع المخلصين بشكل كبير، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الثور.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزلك الثامن تمنحك طاقة عاطفية ودفئا في علاقتك بأحبابك، لذا عليك أن تكون أفضل بحياتك العاطفية وتتجنب العصبية والجدال العميق، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الثور