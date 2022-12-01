حظك اليوم برج الدلو الخميس 1-12-2022 عاطفيا ومهنيا

يجد مولود برج الدلو، نفسه في أعلى المقامات وينظر لنفسه بنظرة كبيرة ويضع نفسه في مكانة عالية قد لا يكون يستحقها، فهو يشعر بأنه مميز عن الآخرين ويتعامل مع الكثيرين حوله بتعالي ولكن من داخله طيب القلب ويحب أن يرسم صورة عن نفسه كبيرة، مما يجعله غير محبب بالنسبة للكثيرين حوله والذين لا يتفهمون شخصيته، ولديه ذكاء عالي ويتحمل المسؤولية التي تقع على عاتقه على المستويين المهني والاجتماعي أيضا.

وفي السطور التالية، نقدم تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي اليوم الخميس الموافق 1 ديسمبر، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

حظك اليوم برج الدلو مهنيًا

يتواجد القمر بمنزلك الثاني مما يدفعك للتركيز على إدارة أموال أو أعمال، كل ما عليك هو أن تراجع جيدا خطواتك وحساباتك حتى لا تقع في أخطاء، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيًا

اليوم عليك أن تحافظ على هدوء أعصابك وأن تسيطر على انفعالاتك من المواقف التي يمكن أن تتعرض لها، وذلك وفق خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.