حظك اليوم برج الجدي الخميس 1-12-2022 عاطفيا ومهنيا

لا يعبر مولود برج الجدي، عن غضبه بسهولة، ويظل يصبر ويكتم مشاعره بداخله ولا يتحدث عن ما يزعجه ولكن يشير إليه بذكاء وببساطة، ولكن عندما يغضب ويصل إلى أقصى مراحل صبره يفيض الأمر به وينفعل ويهدد من حوله ويقطع علاقته بهم على الفور بعد أن يكون مقتنعا انه بذل قصارى جهده للتفويت والخلافات.

وفي السطور التالية، نقدم تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي، اليوم الخميس الموافق 1 ديسمبر، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

حظك اليوم برج الجدي عاطفيًا

تتمتع اليوم بروح هادئة كثيرا وسلام نفسي، ويمنحك الفلك، جمالا في المظهر والجوهر، وتجد نفسك سعيدا وتتوافق جيدا مع من تحب، وفق حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي.

حظك اليوم برج الجدي مهنيًا

يتواجد القمر بمنزل العلاقات اليوم مما يمنحك قدرة على الإقناع والتفاوض عند الحديث مع من حولك، وتنجح كثيرا في إظهار ما لديك، كما تعرف كيف تبرز مواهبك ويمكنك أن تتحرر من قيود فرضت عليك منذ فترة، وذلك وفق تصريحات عبير فؤاد.