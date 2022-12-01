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استشاري بالهيئة الهندسية لشؤون هولندا يوضح لـ«مصر تستطيع» مشواره منذ ترك مصر

كتب:

محمد أسامة رمضان
10:10 م | الخميس 01 ديسمبر 2022
المهندس سيد قنديل

المهندس سيد قنديل

قال المهندس سيد قنديل، استشاري بالهيئة الهندسية لشؤون هولندا، إنه عمل بـ200 مشروع هندسي منذ عام 1994، وهو عام وصوله إلى هولندا، «درست في مصر الهندسة الكهربائية، ثم درست في هولندا اللغة الهولندية لمدة عام، ثم درست لمدة عامين ونصف، لمعادلة شهادتي من الهندسة المصرية إلى الهندسة الهولندية».

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «مصر تستطيع»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق على شاشة «dmc»: «بدأت العمل كرسام في إحدى الشركات نحو عامين، وبدأت درجات السلم الوظيفي من البداية، وبعد عامين ونصف بدأت أفهم المجال الكهربي أكثر، واكتسبت خبرة عن طريق زملائي ثم عملت مهندسا بالمشاريع الصغيرة، وعملت بالشركة نحو 4 سنوات، وحينها بدأ اسمي يتعرف، وكل هذا العمل كان بشركات خاصة، ثم عملت بشركة أخرى 8 وشركة أخرى 4 سنوات».

وتابع: «ثم جاء لي تليفون من زميل يعمل في وزارة الدفاع الهولندية، ويطلب أن أجتمع مع الإدارة للعمل معهم، وكان الأمر حساس إلى حد ما، لأني عملت لأكثر من 20 عاما بالمجال التنفيذي وليس الاستشاري، ومن هنا بدأت العمل مع الوزارة».

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