استشاري بالهيئة الهندسية لشؤون هولندا لـ«مصر تستطيع»: «اشتغلت في مطعم وكنت باخد 50 جنيه»

قال المهندس سيد قنديل، استشاري بالهيئة الهندسية لشؤون هولندا، إنه واجه تحديات صعبة للغاية، ومنها تعلم اللغة الهولندية: «اتعلمت اللغة لمدة سنة، وكنت أتواجد مع طلاب أصغر مني بعشر سنوات خلال تعلمها».

صعوبة اللغة الهولندية

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «مصر تستطيع»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق على شاشة «dmc»: «هناك كلمات هولندية يمكن ترجمتها للعربية بنفس ترجمة الكلمة الأخرى وبنفس المعنى، وكلمات لا يجب أن تقال في هذا الوقت، وكنت أسمع انتقادات شديدة تشعرك أنك ما زلت طالبا في حين أن عمري تجاوز الـ28 عاما».

وتابع: «عملت في أحد المطاعم وصعبت عليا نفسي إني أزاي خريج جامعة وكلية هندسة، وفي الآخر أمسح المطعم، لكن بعد ذلك كنت فخور جدا بعملي».

مشكلة في أول يوم عمل

واستطرد: «أول يوم شغل ليا الصرف الصحي حصل فيه مشكلة، ولازم أساعد صاحب العمل وصعبت عليا نفسي، ووالدتي لها فضل كبير جدا عليا، وكانت تطلب مني الصبر دائما، وكانت دائما تنصحني بوضع هدف أمامي لتحقيقه، وتأثرت من كل كلمة قالتها لي، فأي تجربة عدت عليا استفدت منها، وكنت باخد في اليوم من عملي بالمطعم نحو 25 جلدر أي ما يوازي 50 جنيها مصريا حينها، ولا أنسى أبدا فضل أخي عليّ، ووقف بجواري هو وزوجته».