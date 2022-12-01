كاتب صحفي لـ قناة القاهرة الإخبارية: ما تحقق بمصر في الـ8 سنوات الماضية لم نشهده خلال قرن كامل

قال الكاتب الصحفي أشرف العشري، في تعليقه على افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مدينة المنصورة المصرية الجديدة، وهي من المدن الذكية، إن مصر شهدت على مدار الـ8 سنوات الماضية، ورشة عمل مفتوحة سعت إلى إحداث نوع من التنمية المستدامة التي لا تتوقف، وما تحقق في هذه السنوات بشهادة الداخل والخارج لم يتحقق في قرن كامل.

بتعظيم حياة المواطن المصري

وأضاف «العشري» خلال مداخلة ببرنامج «ملف اليوم» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك حركة دؤوبة في تحقيق انتصارات فيما يتعلق بتعظيم حياة المواطن المصري، وإحداث النقلة النوعية في مسار الاقتصاد والبنية التحتية المصرية، ونقل المصريين إلى حياة أوسع وأرحب فيما يتعلق بدخول عصر النهضة الشاملة.

إنشاء 30 مدينة خلال الفترة المقبلة

وأشار إلى أن ما حدث اليوم في مدينة المنصورة الجديدة، نتاج لاستمرار سياسة واستراتيجية النجاح فيما يتعلق ببناء المدن الذكية، مؤكدا أن هناك 30 مدينة تنتظرها مصر في السنوات المقبلة، والفترة المقبلة تشهد مزيدًا من الانتعاش فيما يتعلق بإعادة هيكلة البنية التحتية بشكل كامل، وعلى مدار الـ 8 سنوات تم وضع خطة استراتيجية طموحة لعبت دورًا كبيرًا في تغيير مجرى الحياة بمصر.