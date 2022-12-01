إبراهيم عيسى: افتتاح المنصورة الجديدة دليل على دوران عجلة الإنتاج وعدم تعثرها

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن افتتاح مدينة المنصورة الجديدة، وقص شريط مشروعاتها وتقديمها أمام عدد حضور كبير، وإذاعته على الهواء أمر جيد، مشيرًا إلى أن ذلك يدل على أن عجلة الدولة المصرية تسير وتدور، وأن المشروعات موجودة، وهناك أفق عمراني موجود وحاضر، والدولة لم تتعطل أو تتردد أو تتعثر، ويعطي أفق أن هناك عمل، وأن الأمر ليس محاولة لمعالجة الأزمة باتخاذ إجراءات قادرة على الحل.

الدولة تستمر في إنشاء مدن ومشروعات

أضاف إبراهيم عيسى، خلال تعليق ببرنامج «حديث القاهرة»، على فضائية «القاهرة والناس»، اليوم، أن الدولة المصرية تستمر في تنمية وتشغيل وإنشاء مدن وإقامة مشروعات.

وأوضح أن الرئيس السيسي، أشار إلى أن هناك البعض تحدثوا للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، مطالبين إياه بالتوقف عن الإنفاق على المشروعات التي تنفذها الدولة.

5 ملايين مواطن يستفيد من المشروعات

وأشار إلى أن الرئيس السيسي أكد أن المشروعات القائمة يعمل بها قرابة 5000 شركة، ويعمل بها عدد كبير من الأسر بحوالي 5 مليون مواطن، مستفيدين من المشروعات.