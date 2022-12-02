حبس قائد سيارة العمالة المتسببة في مصرع وإصابة 18 عاملا بالبحيرة

قرر المستشار طارق الجندي رئيس نيابة وادي النطرون برئاسة المستشار الدكتور أحمد التهامي المحامي العام لنيابات جنوب دمنهور، قبل قليل، حبس سائق سيارة العمالة الزراعية، رقم «ب س ا 2185»، 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه في التسبب بمصرع وإصابة 18 عاملًا، مساء أمس بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي في نطاق محافظة البحيرة.

حبس قائد سيارة العمالة في البحيرة

ووجهت النيابة العامة تهمة الإهمال واستخدام السيارة فى غير الأغراض المخصصة لها، والتسسب خطأ فى مصرع 10 عمال وإصابة 8 آخرين.

وشيع قبل قليل الآلاف من أهالي قرية الكفاح التابعة لمركز أبو المطامير حثث 10 عمال إلي مثواهم الأخير بمقابر عائلتهم، وسط صراخ وعويل ذويهم.

إخطار بانقلاب سيارة عمالة في البحيرة

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطار من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة محملة بالعمالة بطريق مصر اسكندرية الصحراوي بنطاق ذات المركز مما أسفر عن مصرع وإصابة 18 شخص وجري نقلهم جميعا إلى مستشفى وادي النطرون العام تحت تصرف النيابة العامة.