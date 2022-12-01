عاجل.. مصرع 10 عمال في حادث تصادم بطريق «إسكندرية الصحراوي» بالبحيرة

لقى 10 عمال، قبل قليل، مصرعهم جراء تصادم سيارة كانت تقلهم بجرار زراعي، بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

نقل المتوفين إلى مستشفى وادي النطرون

وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث، وجرى نقل المتوفين إلى مستشفى وادي النطرون العام تحت تصرف النيابة العامة.

جرار اصطدم بسيارة عمال

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد وقوع حادث تصادم سيارة محملة بالعمالة بالطريق الصحراوي، بنطاق ذات المركز ما أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين.

وانتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين جرار زراعي وسيارة محملة بالعمالة الزراعية، ما أدى إلى انقلاب السيارة، ومصرع 10 عمال، وجار رفع حطام الحادث.