تفاصيل وفاة طفل أثناء جراحة في العين بالغربية.. «ألف جنيه تمن كفن ابني»

«رجعلي 1000 جنيه وقالي عامل معاكم واجب»، بهذه الكلمات بدأت هويدا الجوهري، والدة الطفل وجدي وجدي علي الله، المقيم بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، والذي لفظ أنفاسه الأخيرة بعد دخوله لإجراء عملية جراحية في العين اليمنى «تصحيح حول» مفاجئ داخل أحد المراكز الطبية الخاصة بمدينة المحلة.

تحديد موعد العملية

وقالت«هويدا» لـ«الوطن»، إن نجلها يبلغ من العمر 8 سنوات، وقرر طبيب الرمد خضوعه لعملية جراحية في العين اليمنى لتصحيح حول مفاجئ، وتم تحديد يوم السبت في مطلع الشهر المنصرم لإجراء العملية، «الدكتور اتفق معانا على 11 ألف جنيه، ودبرنا المبلغ المطلوب ودفعناه للطبيب قبل العملية».

5 ساعات في غرفة العمليات

وأضافت أن نجلها ظل داخل العمليات 5 ساعات، ما دفعها إلى النزول إلى غرفة العمليات والسؤال عن سبب التأخير، خاصة أن الطبيب أكد أنها عملية بسيطة، فقام التمريض بنهرها أكثر من مرة، «لما نخلص هنبقي نبعت لك»، ولم تمض عدة دقائق حتى تفاجأت باتصال من إحدى الممرضات تخبرها أن الطبيب المعالج يريد رؤيتها.

ألف جنيه.. وروشتة علاج

«جريت بسرعة عشان اطمن على ابني»، هكذا وصفت الأم حالها، مؤكدة أن الطبيب أعاد لها ألف جنيه من تكاليف الجراحة، وأعطاها «روشتة» علاج لابنها، «مكنتش عارفه أن الـ1000 جنيه ثمن كفن ابني»، حيث تفاجأت بخروج نجلها محمولاً على يد طبيب التخدير، وتم استدعاء سيارة إسعاف ونقله إلى مستشفى سمنود العام، وسط حالة من الذهول، « مش عارفة إيه اللي بيحصل».

وأضافت «هويدا»، عندما ذهبنا إلى مستشفى سمنود العام، تم حجزه داخل العناية المركزة، ولم يمر وقتا طويلا حتى أخبروني بوفاة ابني.

إخطار بالواقعة

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، تلقت إخطاراً يفيد بورود بلاغ يحمل رقم 7528 لسنة 2022، من ولي أمر الطفل وجدي وجدي علي الله، يتهم فيه مركزا طبيا خاصا بالعيون في مدينة المحلة الكبرى بالتسبب في وفاة نجلهم البالغ من العمر 8 سنوات، أثناء خضوعه لإجراء عملية جراحية في العين اليمنى داخل المركز.

تقرير مفتش الصحة

وجاء في تقرير مفتش الصحة، أن الطفل توفي نتيجة توقف لعضلة القلب وانخفاض حاد في ضغط الدم، وقيء فموي مفاجئ مع ارتفاع ضغط الشريان الرئوي ما تسبب في توقف القلب أثناء إجراء عملية تصحيح حول في العين.

وقررت النيابة العامة تحويل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنشاوي بطنطا، وندب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية ومعرفة سبب الوفاة، واستدعاء الأطباء والتمريض لسماع أقوالهم حول الواقعة، وإخلاء سبيهلم لحين ورود تقرير الطب الشرعي.

الرأي القانوني

وقال إسلام سليمان، المحامي والخبير القانوني، إن المادة رقم 244 من قانون العقوبات نصت على أنه من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.