جبل سانت كاترين يسجل درجة حرارة 2 تحت الصفر لليوم الثالث على التوالي

ما زالت درجات الحرارة في محافظة جنوب سيناء منخفضة، خاصة في سانت كاترين التي بلغت أقل من الصفر فوق الجبال العالية.

وأكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لـ«الوطن» أن الحرارة فوق جبال سانت كاترين سوف تظل تسجل درجات حرارة أقل من الصفر منذ بداية ديسمبر وحتي انتهاء الشتاء في فبراير المقبل، مشيراً إلى أن الأجواء الشتوية وانخفاض درجات الحرارة تحت الصفر إحدى مميزات سانت كاترين، وعامل جذب سياحي.

برودة شديدة

وقال اللواء خالد فودة إن الطقس في مدينة سانت كاترين أصبح باردا على مدار اليوم وشديد البرودة في الليل والساعات الأخيرة من الليل تسجل القمم الجبلية بالمدينة مثل قمة جبل سانت كاترين درجات حرارة أقل من الصفر حيث سجلت فجر اليوم الجمعة 2 تحت الصفر، وهي المرة الثالثة على التوالي التي يسجل فيها قمة جبل سانت كاترين نفس درجة الحرارة.

وأوضح أن جبل موسى هو قبلة السياح الذين يقومون بزيارة مدينة سانت كاترين للصعود إلى القمة ومشاهدة لحظات شروق الشمس من على ارتفاع 2650 مترا، مؤكدا أن درجة حرارة جبل موسى سجلت اليوم درجة حرارة صفر، لذا يقوم الدليل البدوي بمطالبة الأفواج السياحية بارتداء الملابس الثقيلة طوال الرحلة.

شمس سانت كاترين

قال اللواء طلعت العناني رئيس مدينة سانت كاترين، إن الشمس في سانت كاترين تظهر على فترات متقطعة لتمد الأهالي بالقليل من الدفء ثم تختفي خلف الجبال العالية، موضحا أن أهالي المدينة ينتظرون لحظات سطوع الشمس للاستمتاع بأشعتها وحرارتها.

وتابع أن أهالي المدينة ارتدوا الملابس الشتوية منذ الشهر الماضي بسبب برودة المدينة خاصة بعد مغيب الشمس.