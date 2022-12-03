أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية اليوم السبت 3-12-2022

أعلن الموقع الإلكتروني الرسمي لسوق العبور أسعار الفاكهة، اليوم السبت، والتي تختلف بشكل يومي ويقوم الموقع بتحديثها باستمرار لتقديمها للمواطنين وتجار الجملة لشراء احتياجاتهم.

وتقدم «الوطن» أسعار الفاكهة في سوق العبور وفق الموقع الإلكتروني الرسمي له، وأيضا في الأسواق المحلية وفق الجولة الصباحية التي تقوم بها، وذلك كما يلي:

أسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور

وجاءت أسعار الفاكهة المختلفة في سوق العبور اليوم الجمعة كالتالي:

تراوح سعر كيلو البرتقال بين 3 و5 جنيهات باختلاف النوع.

واختلف سعر كيلو اليوسفي بين 4 و7.5 جنيه.

تراوح سعر كيلو العنب الأحمر بين 5 و10 جنيهات.

اختلف سعر كيلو البلح الرملي من 4 جنيهات إلى 8.

سجل سعر كيلو التين البرشومي بين 6 و10 جنيهات.

اختلف سعر كيلو الجوافة بين 3 و8 جنيهات.

وسجل سعر كيلو الكانتلوب بين 4 و8 جنيهات.

أسعار الفاكهة في الأسواق اليوم

سجل سعر كيلو البرتقال أبو سرة بين 6 و7 جنيهات.

سجل سعر كيلو الجوافة بين 3 و8 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الموز بين 8 جنيهات و15 جنيها.

سجل سعر كيلو فاكهة القشطة 30 جنيهًا.

سجل سعر كيلو الكنتالوب 11 جنيهًا.

وتراوح سعر كيلو البرقوق بين 20 جنيها و25 جنيها.

سجل سعر الرمان بين 7 و8 جنيهات.

سجل سعر كيلو البلح الأسود 20 جنيهًا.

سجل سعر كيلو البلح الأحمر 10 جنيهات.

سجل سعر كيلو الكمثرى 10 جنيهات.