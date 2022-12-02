انتهاء الشبورة المائية وارتفاع درجات الحرارة في شمال سيناء

انجلت الشبورة المائية من الطرق الرئيسية الدولية بشمال سيناء، حيث بزغت شمس النهار بشكل طبيعي.

كانت الشبورة المائية قد سيطرت على الطرق الرئيسية بين العريش والقنطرة شرق ومناطق بئر العبد وبالوظة، فيما أغلقت الطرق الجنوبية المؤدية الى وسط وجنوب سيناء

تحذير للسائقين من السير خلال الشابورة المائية

وكانت الارتكازات بالطرق قد حذرت السائقين من السير في الشبورة المائية لعدم وجود الرؤيا وانتظار بزوغ شمس النهار التي تأخرت كثيرا صباح اليوم الجمعة.

وأكد المرصد المناخي بمجلس مدينة العريش في بيان له، أن درجات الحرارة ارتفعت لتصل إلى 24 درجة مائية، بعدما وصلت مساء أمس إلى 19 درجة مئوية.

أوضاع مناخية متقلبة بشمال سيناء

وأضاف المرصد المناخي أن الأوضاع المناخية متقلبة طوال اليوم، حيث ترتفع درجات الحرارة وتكون معتدلة أوقات النهار، وتعاود الانخفاض أوقات المساء لتصل إلى أقل معدلاتها الحرارية.

بدوره أعلن قسم الطوارئ بديوان عام محافظة شمال سيناء في بيانه اليوم الجمعة أنه لم يتلق أي استغاثات بشأن الأوضاع المناخية والطرق، وأن هيئة الإسعاف لم تسجل أي حوادث سير خلال اليوم، مؤكدا على متابعة الأوضاع لحظة بلحظة مع مجالس المدن وهيئة الطرق والمديريات والمستشفيات بالمحافظة.