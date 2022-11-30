قصور الثقافة في مدارس شمال سيناء لاكتشاف المواهب

نظم إقليم القناة وسيناء الثقافي، زيارة لمدرسة باحثة البادية بالعريش، وعمل ورش فنية في الرسم ومسرح العرائس، واكتشاف مواهب الأطفال بالمدرسة في الرسم والغناء والشعر والمسرح، وتم اكتشاف وتنمية مواهب الطلاب، منة الله أحمد، أدهم ايهاب، إيسيل أحمد، ريماس محمد، إسلام أحمد، مروة محمد.

جاء ذلك في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين الهيئة العامة لقصور الثقافة، ووزارة التربية والتعليم في الأنشطة الثقافية والفنية والمسابقات المتنوعة علي مستوى مدارس شمال سيناء.

مسابقات ثقافية وفقرات ترفيهية للأطفال

وجرى عمل مسابقات ثقافية، وعمل فقرات فنية رائعة لفريق المواهب، بجانب تقديم فقرات مسرح العرائس وفقرات ترفيهية للأطفال لرسم الفرحة والسعادة على وجوه الطلاب، تدريب كابتن مدحت نجيب مسئول المواهب بالفرع، إشراف المستشار محمود حنفى نائبا عن مدير عام الفرع.

ومن خلال التعاون المشترك بين الهيئة والمجلس القومي للسكان في الأنشطة الثقافية والفنية، تم تكريم رئيس قسم المواهب والأطفال المشتركين بالعروض الفنية، من قبل نوال سالم مدير عام المجلس القومى للسكان بفرع ثقافة شمال سيناء.

وقدمت نوال الشكر للدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، والفنان هشام عطوة رئيس الهيئة وجميع العاملين بوزارة الثقافة على حسن التعاون والاستقبال ونشر الوعى الفنى والثقافى على أرض محافظة شمال سيناء.