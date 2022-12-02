درجات الحرارة اليوم الخميس.. العظمى في القاهرة 24

كشفت هيئة الأرصاد في بيان رسمي لها، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم على المدن والمحافظات؛ إذ يتوقع خبراء الأرصاد، استمرار الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة خاصة خلال ساعات المساء المتأخرة والصباح الباكر.

حالة الطقس اليوم

ويتوقع خبراء الأرصاد، أن يسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، ولطيف نهارًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشرقية والغربية، ومحافظات شمال الصعيد، ومائلًا للحرارة على جنوب البلاد.

وأشار خبراء الأرصاد، إلى أن الطقس سيكون صافيًا اليوم على جميع مدن الجمهورية، ولا توجد أي مؤشرات لسقوط أطار في أي مكان على مستوى الجمهورية.

درجات الحرارة اليوم

ويتوقع خبراء الأرصاد، أن تكون درجات الحرارة المسجلة اليوم على مدن الجمهورية المختلفة، كما يلي:

- القاهرة 24 - 14

- العاصمة الإدارية 24 - 14

- 6 أكتوبر 25 - 14

- بنها 24 - 15

- دمنهور 23 - 15

- كفر الشيخ 23 - 15

- المنصورة 24 - 15

- دمياط 23 - 14

- بورسعيد 22 - 14

- الإسماعيلية 25 - 13

- السويس 25 - 14

- الزقازيق 24 - 15

- شبين الكوم 24 - 15

- طنطا 23 - 14

- شلاتين 28 - 21

- الإسكندرية 23 - 14

- العلمين الجديدة 23 - 14

- وادي النطرون 24 - 16

- مطروح 22 - 13

- السلوم 20 - 09

- سيوة 20 - 08

- العريش 22 - 13

- رفح 22 - 13

- الطور 28 - 15

- كاترين 18 - 05

- رأس سدر 27 - 13

- نخل 21 - 05

- طابا 25 - 14

- نويبع 24 - 13

- حلايب 25 - 20

- شرم الشيخ 26 - 19

- الغردقة 27 - 18

- مرسى علم 26 - 17

- الفيوم 24 - 12

- بني سويف 24 - 12

- المنيا 25 - 11

- أسيوط 25 - 10

- سوهاج 26 - 12

- قنا 28 - 13

- الأقصر 26 - 13

- أسوان 27 - 14

- الوادي الجديد 26 - 07

- أبو سمبل 27 - 14

- أبو رماد 26 - 21

- رأس حدربة 24 - 20