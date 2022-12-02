بالأسماء.. إصابة 3 شباب في انقلاب سيارة على «الصحراوي الغربي» ببني سويف

أصيب 3 شباب، بإصابات متنوعة، صباح اليوم الجمعة، إثر انقلاب سيارة ربع نقل كانوا يستقلونها على الطريق الصحراوي الغربي في نطاق مركز سمسطا جنوب غرب محافظة بني سويف، ونقلوا بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

بلاغ بإصابة 3 أشخاص في حادث سير

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف، بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي، كانت متجهة إلى القاهرة، وأسفر الحادث عن إصابة 3 شباب بإصابات متفرقة، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على أسباب الحادث.

سيارتا إسعاف لنقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف، تحت إشراف الدكتور أحمد صادق، بسيارتي إسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى الفيوم العام لقربها من مكان الحادث.

أسماء المصابين في الحادث

وبالانتقال والفحص تبين إصابة أحمد محمد عاشور، 20 عامًا، باشتباه كسر في القدم اليمنى وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، وأحمد حسين خضر، 18 عامًا، مصابًا بجرح قطعي بالوجه، ومحمد ياسر رجب، 19 عامًا، مصابًا بجرح قطعي بالرأس حوالي 5 سم، جميعهم مقيمون بمحافظة الفيوم.