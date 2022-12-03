للمتزوجين حديثا.. خطوات الحصول على شقة من المحافظة

تقدم أجهزة الدولة خدمات مُيسرة للشباب خاصة المتزوجين حديثًا في الحصول على شقة من المحافظة التي يقيمون فيها، وذلك وفق مجموعة من الشروط التي يجب توافرها عند التقديم للحصول على هذه الخدمة، ويكون التقديم إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية وإعلان النتيجة أيضًا إلكترونيًا.

مستندات الحصول على شقة سكنية للمتزوجين حديثًا، وهي كالتالي:

- بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة.

- قسيمة الزواج للزوج والزوجة.

- شهادات ميلاد الأبناء.

- ما يفيد بمولد أحد الزوجين بالمحافظة المتقدم للحصول على الشقة فيها أو الإقامة الدائمة بها.

- أصول المستندات يتم تقديمها عند التعاقد.

شروط الحصول على الخدمة

- أن يكون المتقدم للحصول على شقة للمتزوجين حديثًا مصريًا أو مصرية.

- السن أن يكون عمره 18 سنة.

- ضرورة تواجد صاحب الطلب شخصياً داخل البلاد.

إجراءات طالب الخدمة

- تقديم طلب شراء استمارة لحديثي الزواج من الحي التابع له محل الإقامة.

- متابعة القرعة وإعلان الفائزين.

- يمكن طلب استرداد المبالغ المقدمة بشرط حضور صاحب الطلب ومعه صورة من الرقم القومي (البطاقة الشخصية) وأصل الإيصال المدفوع (وصورة منه).

- مدة الخدمة أسبوع واحد.

إجراءات الجهة المقدمة للخدمة.

- يتم الإعلان عن إسكان حديثي الزواج.

- تحديد موعد للقرعة.

- إعلان أسماء الفائزين.

- عمل بحث عل الفائزين لاستيضاح مدى الاستحقاق وعدم الحصول على وحدة سكنية سابقا.

- بدء مرحلة التعاقد معهم وتخصيص وتسليم الوحدات السكنية.