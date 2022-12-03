حظك اليوم برج الحمل السبت 3-12-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الحمل مستقل وقوي، ويستطيع أن ينفذ قرارته بشكل صارم مع الآخرين، فهو يفكر جيدًا قبل أي قرار يتخذه، كما أنه شديد الثقة في نفسه بشكل كبير ويبوح للغير بكل ما يوجد بداخله.

مواصفات برج الحمل

ورغم شخصية مولود برج الحمل القوية، فهو يتسم بالطيبة الكبيرة والعفوية التي تجعله يبوح بكل ما يجول بخاطره دون أن يحسب الأمور، كما أنه برج ناري يضحي من أجل الغير في حياته ويجد في ذلك جزءًا كبيرًا من سعادته.

وتقدم خبيرة الفلك عبير فؤاد، خدمة يومية للقراء تشمل حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي لمواليد برج الحمل، كما يلي:

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يدعمك اليوم، ويجعلك مثالًا وقدوة لكل من حولك في حياتك المهنية، ما يجعلك تصل لأعلى مستويات النجاح وتحقق أهدافك، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الحمل.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يمدك اليوم بسحر وجاذبية وتلفت أنظار الطرف الآخر، ومن المتوقع أن تقضي اليوم أوقاتًا سعيدة مع أحبابك وتشعر بالراحة في حياتك العاطفية، ما يجعلك أفضل في مختلف نواحي الحياة، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي.