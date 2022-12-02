حظك اليوم برج الحمل الجمعة 2-12-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الحمل أول الأبراج الفلكية، وهو برج ناري يؤمن بقدراته بشكل كبير وطموحه لا حدود له وفي حال تم تخييره بين المال والشهرة سوف يختار الشهرة فهو يحب أن يكون محط أنظار الجميع كما أنه يعمل بإخلاص كبير في حياته.

مواصفات برج الحمل

ويتسم مولود برج الحمل بالطموح الكبير والحنية فهو يضحي من أجل الآخرين لكي يجعل الجميع يشعر بالسعادة، كما أنه يتسم بالمبادرة والقدرة على القيادة فهو لديه ثقة كبيرة في نفسه ويساعد نفسه دائما في الحصول على المكافآت والامتيازات.

وتقدم خبيرة الفلك عبير فؤادن خدمة يومية للقراء تشمل حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد برج الحمل وجاءت اليوم الجمعة كما يلي:

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني

الفلك يعمل لصالحك وتجد نفسك ملهما وتلمع بأفكار مبتكرة وجذابة بشكل كبير حتى تحقق النجاح في حياتك المهنية وتصل لأعلى درجات النجاح، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يجعلك اليوم فاتنا، عليك فقط أن تحذر المغامرات التي تواجهك لكي تحقق السعادة في حياتك العاطفية، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الحمل.