حظك اليوم برج الثور السبت 3-12-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الثور مخلص في عمله بشكل كبير، فهو يبذل أقصى جهد عنده حتى يحقق النجاحات التي يطمح لها ويشعر بالنجاح المرجو منه ومن حوله، كما أنه يكره الفوضى من حوله ويحب دائمًا أن يكون في هدوء فبحياته.

مواصفات برج الثور

مولود برج الثور عنيد لدرجة الجنون، فهو يحاول دائمًا إلغاء شخصية شريك الحياة كي يشعر أنه الأقوى ويتمكن من تنفيذ آرائه ورغباته دون النظر لأي أمر آخر، وذلك يزعج أهله وأصدقائه وشريك حياته.

وجاء حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد برج الثور، وفق خبيرة الفلك عبير فؤاد اليوم السبت كما يلي:

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر، وتنصحك الأفلاك أن تتجنّب الفخر والزهو بإنجازاتك، إذ إن ذلك من الممكن أن يأتي نتيجة عكسية في عملك وتخسر من حولك، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الثور.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يطالبك اليوم أن تتمهل وتسترخي، ولا تحمّل نفسك فوق طاقتها، إذ إن الضغط على نفسك قد يجعلك تشعر بالنفور والعصبية طول الوقت، ما يجعل علاقتك مع أحبابك متوترة أغلب الوقت.