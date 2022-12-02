حظك اليوم برج الثور الجمعة 2-12-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الثور هو أحد الأبراج الترابية ويبدأ من 21 أبريل حتى 20 مايو، كما أنه يتوافق بشكل كبير مع مواليد برج الجدي والعذراء والسرطان والحوت، رغم أنه على غير وفاق مع الأبراج النارية.

مواصفات برج الثور

ويتميز مولود برج الثور بشخصيته القوية فهو لديه صبر طويل وهمته عالية كما أنه مخلص في أداء عمله بدرجة كبيرة كما أنه عملي وطموح ويحب أن يتعامل بصدق مع من أمامه فهو يكره الكذب والخيانة بدرجة كبيرة.

وتقدم خبيرة الفلك، عبير فؤاد خدمة يومية للقراء تشمل حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد برج الثور كما يلي:

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يطالبك بالعمل في صمت وعليك أن تتجنب الفخر بنفسك حيث أن ذلك قد يجعل الغرور يتمكن منك ولا تستطيع إنجاز الكثير في حياتك المهنية، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الثور.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفي

فينوس في منزلك الثامن ويمدك ذلك بطاقة عاطفية، وتقترب ببساطة ممن تحب حتى تشعر بالسعادة في حياتك العاطفية، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الثور.