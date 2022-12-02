«الإسكندرية» تطلق معرض «باب رزق 2» على الشواطئ مجانا.. التقديم والمواعيد

أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، عن فتح باب التقديم لمعرض «باب رزق 2»، والذي تم تخصيصة لأصحاب الحرف اليدوية من ذوي الهمم لعرض منتجاتهم مجانا على شاطئ ذوي الهمم المجاني بالمندرة، خلال الفترة من السبت 10 ديسمبر حتى الاثنين 12 من ذات الشهر، وذلك دعما من محافظة الإسكندرية لأصحاب الحرف اليدوية والصناعات البسيطة من ذوي الهمم بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضاف محافظ الإسكندرية، في بيان اليوم، أن القرار جاء بعد نجاح المعرض الخيري «باب رزق 1» والذي أقيم على شاطئ السرايا العام لدعم الحرف اليدوية وتوفير فرص لأصحاب الحرف البسيطة لكسب الرزق ومواجهة غلاء المعيشة، ضمن المبادرة الذي أطلقها لإقامة معارض للتسويق لمنتجات أصحاب الحرف اليدوية على شواطئ الإسكندرية خلال الأيام المشمسة في موسم الشتاء.

دعم ذوي الهمم في معرض باب رزق 2

ووجه المحافظ، اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، بتوفير كافة سبل الدعم والرعاية للراغبين في المشاركة من ذوي الهمم، لعرض وتسويق منتجاتهم على الشاطئ بكل سهولة ويسر.

خطوات التقديم في معرض باب رزق 2

وأوضح «الشريف» أنه يمكن لذوي الهمم التقدم للمشاركة في معرض باب رزق 2 من خلال إرسال رسالة تحتوي على كافة البيانات «الاسم - الرقم القومي - رقم التليفون - المنتج - صورة المنتج - طريقة عرضه»، عبر صفحة الإدارة المركزية للسياحة والمصايف على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».