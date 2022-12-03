حظك اليوم برج الميزان السبت 3-12-2022 عاطفيا ومهنيا

صفات كثيرة تجمع برج الميزان الذي ينتمى له الكثير من المشاهير، ومنهم الفنانتان روبي وبشرى، والمطرب محمد منير والفنان عمرو دياب وبهاء سلطان، وعلى المستوى العالمي، ينتمي لبرج الميزان الفنان العالمي ويل سميث، الذي يعد من أشهر الممثلين الأمريكيين، وجميهم يملكون صفة غاية في الأهمية وهي الظهور بشكل أصغر من سنهم الطبيعي.

كما يمتلك أصحاب برج الميزان، نسبة ذكاء مرتفعة تجعلهم قادرين على تحليل أمور وحياة المحيطين بهم، وهم قادرين على الاستماع بصبر للآخرين، ومحاولة تقديم الدعم النفسي، وحلول منطقية وعملية، ومن يولدون في هذا الشهر يقدرون الصدق والتعامل الصريح.

ولمواليد برج الميزان الذين يحرصون متابعة ومعرفة التغيرات التي تطرأ على الخرائط الفلكية بشكل يومي، تنشر بوابة «الوطن» في إطار سلسلة الخدمات الإخبارية التي تقدمها للجمهور على مدار الساعة، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفق تصريحات خاصة من خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الميزان مهنيًا

أوضحت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، لمواليد برج الميزان، أن حظك اليوم على الصعيد المهني، ينصحك الفلك بالصبر للغد حتى ترتّب أفكارك.. لا تتسرع في قراراتك، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي تقول «فؤاد»، إن أصحاب هذا البرج اليوم، قد تشعر بالتشوش، واليوم عليك أن تحافظ على تماسكك وهدوئك مع من تحب أو مع شريك حياتك.