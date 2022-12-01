حظك اليوم برج الميزان الخميس 1-12-2022 عاطفيا ومهنيا

يحاول أصحاب برج الميزان، دائمًا أن يكونوا لبقين يتواصل مع الآخرين، والأمر الذي يرجع إلي كونهم اجتماعيين يميلون للعزلة أحيانا، خاصة إذا بدأت المشاكل بالظهور فهم يحبون السلام والهدوء والوفاق، ولا يستطيعون التعامل مع الخلافات مع الآخرين بسهولة.

ولمواليد برج الميزان، الذين ييبحثون عن التغيرات التي تطرأ يوميًا على الخرائط الفلكية، بسبب تغير حركة الكواكب التي تؤثر على طاقتهم اليومية، تستعرض «الوطن»، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق تصريحات خاصة من خبيرة الأبراج عبير فؤاد في السطور التالية:

حظك اليوم برج الميزان مهنيًا

أوضحت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، لمواليد برج الميزان، أن حظك اليوم على الصعيد المهني، القمر في منزل الصحة والعمل مما يدفعك اليوم لإعادة تنظيم أعمال مهنية أو منزلية وتبدو أكثر استعدادا للعطاء.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي تقول «فؤاد» إن أصحاب هذا البرج اليوم، اليوم تستطيع أن تعبّر عن مشاعر إيجابية وتؤثر في الآخرين.

مشاهير برج الميزان

وعلى رأس نجوم برج الميزان الفنانتين روبي وبشرى، والمطرب محمد منير والفنان عمرو دياب وبهاء سلطان، وعلى المستوى العالمي، ينتمي لبرج الميزان الفنان العالمي ويل سميث، الذي يعد من أشهر الممثلين الأمريكيين.