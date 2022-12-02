وزارة النقل توقع عقد 100 أتوبيس ترددي سريع في حضور 3 وزراء.. غدا

توقع وزارة النقل، عقد 100 أوتوبيس ترددي سريع BRT، صباح غدٍ، بديوان عام وزارة النقل، بحضور الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء المهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال، ضمن خطط تشغيل الأتوبيس الترددي السريع أعلي الطريق الدائري، بديلاً للميكروباص، لتقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب المسافرين.

الأتوبيس الترددي السريع صديق للبيئة

وأكد الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن الأتوبيس الترددي السريع، سيقدم خدمات ممتازة للركاب، مشيراً إلى أنها وسيلة مواصلات عصرية وآمنة وسريعة وصديقة للبيئة، وتوفر استهلاك الوقود، موضحاً أن الأتوبيس الترددي سيتم تشغيله أعلى الطريق الدائري وسيكون بديلاً للميكروباص.

الأتوبيس الترددي السريع يشمل 49 محطة

وقال وزير النقل، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه جاري تنفيذ 49 محطة أعلي الطريق الدائري لتسيير الأتوبيس الترددي السريع، لافتاً إلى أن العمل جاري على قدم وساق للانتهاء من تنفيذ جميع المحطات، منوهاً إلى أن الأتوبيس الترددي سيربط مع كافة وسائل النقل مثل المونوريل ومترو الأنفاق والقطار الكهربائي السريع والقطار الكهربائي الخفيف.

تشغيل المرحلة الأولى من الأتوبيس الترددي السريع منتصف 2023

وكان المهندس ممدوح سليمان، مدير مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري، قد أكد في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أنه سيتم تشغيل المرحلة الأولى من الأتوبيس الترددي السريع منتصف 2023، مشيراً إلى أن الأتوبيس الترددي سوف يسير في الحارة اليسرى أعلى الطريق الدائري، حيث سيكون في مسارات منعزلة عن السيارات الملاكي، موضحاً أن مشروع الأتوبيس الترددي سيتم تنفيذه على مرحلتين، ولن يسمح لسيارات الميكروباص أعلي الطريق الدائري بدءاً من شهر مايو المقبل.